Haos u Tuzli, napadnuti navijači Zvezde po povratku iz Malmea, veliki broj povređenih!

Navijači Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea sa utakmice u Ligi Evrope koja je odigrana u četvrtak, napadnuti su u Tuzli, u Bosni i Hercegovini.

Kako su preneli komšijski mediji, napad na pristalice stpskog šampiona desio se na oko 500 metara od aerodroma, a u pitanju su i dalje nepoznata lica. Reč je o navijačima koji su se odlučili za povratak preko Tuzle i kada su se zaputili putem od aerodroma, usledio je napad, a napadači su se posle razbežali u obližnje ulice. I dalje nisu poznate okolnosti ni sami počinioci, policija je brzo izašla na teren i radi na ovom slučaju. (Telegraf.rs)