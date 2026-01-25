Jezivo! Novi snimak haosa iz Tuzle: Sigurnosne kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Jezivo! Novi snimak haosa iz Tuzle: Sigurnosne kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

Pravi ulični rat viđen je u Tuzli na oko 500 metara od aerodroma, gde su žestok okršaj imali Delije i Torcida.

Navijači Zvezde iz Republike Srpske, vraćali su se iz Malmea preko Tuzle, a očigledno su navijači Hajduka iz Splita imali "dojavu" o njihovom kretanju, pa su im napravili "sačekušu". Na društvenim mrežama su se već pojavili mnogi snimci, a sada je stigao i novi, sa sigurnosnih kamera iz ulice u kojoj je došlo do okršaja. Splićana je bilo oko 100, a bili su svi naoružani palicama i štanglama, dok je prema navodima bilo oko 80 Delija iz Republike Srpske. Na snimku
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sekunde pre haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: huligani sa palicama trčali ulicom

Sekunde pre haosa, snimak napada Torcide na Delije kod Tuzle: huligani sa palicama trčali ulicom

Mondo pre 1 sat
Torcida slagala policiju, pa napravila sačekušu za Delije: "Ovo je očigledan propust granične policije"

Torcida slagala policiju, pa napravila sačekušu za Delije: "Ovo je očigledan propust granične policije"

Mondo pre 52 minuta
Novi snimak žestoke tuče Torcide i Delija u Tuzli: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama…

Novi snimak žestoke tuče Torcide i Delija u Tuzli: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama krenuli na navijače Crvene zvezde

Kurir pre 1 sat
Novi detalji tuče navijača u Tuzli – zaseda Torcide za navijače Crvene zvezde, 23 osobe povređene

Novi detalji tuče navijača u Tuzli – zaseda Torcide za navijače Crvene zvezde, 23 osobe povređene

RTS pre 2 sata
Hajduk napravio korak unazad u borbi za titulu

Hajduk napravio korak unazad u borbi za titulu

B92 pre 2 sata
Incident kod Tuzle: Tuča navijača Hajduka i Crvene zvezde, privedeno 11 državljana Hrvatske

Incident kod Tuzle: Tuča navijača Hajduka i Crvene zvezde, privedeno 11 državljana Hrvatske

Euronews pre 2 sata
Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Hrvati napravili sačekušu navijačima Zvezde u Tuzli – mnogo povređenih i uhapšenih

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DelijeRepublika SrpskaSplitAerodromTuzlaMalmefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Partizan uz dosta muka stigao do nove pobede u ABA ligi

Danas pre 18 minuta
(UŽIVO) Srbija – Mađarska

(UŽIVO) Srbija – Mađarska

Danas pre 22 minuta
(VIDEO) Ovo definitivno nikada nije viđeno: Domen Prevc opet obeležio Svetsko prvenstvo, ali ne letom, već „neverovatnim gafom“…

(VIDEO) Ovo definitivno nikada nije viđeno: Domen Prevc opet obeležio Svetsko prvenstvo, ali ne letom, već „neverovatnim gafom“

Danas pre 58 minuta
Neprijatno iznenađenje: Srbija bez jednog od najboljih igrača u finalu protiv Mađarske

Neprijatno iznenađenje: Srbija bez jednog od najboljih igrača u finalu protiv Mađarske

Danas pre 43 minuta
Grčka stigla do istorijske medalje u Beogradu

Grčka stigla do istorijske medalje u Beogradu

Danas pre 2 sata