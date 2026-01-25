Jezivo! Novi snimak haosa iz Tuzle: Sigurnosne kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

Pravi ulični rat viđen je u Tuzli na oko 500 metara od aerodroma, gde su žestok okršaj imali Delije i Torcida.

Navijači Zvezde iz Republike Srpske, vraćali su se iz Malmea preko Tuzle, a očigledno su navijači Hajduka iz Splita imali "dojavu" o njihovom kretanju, pa su im napravili "sačekušu". Na društvenim mrežama su se već pojavili mnogi snimci, a sada je stigao i novi, sa sigurnosnih kamera iz ulice u kojoj je došlo do okršaja. Splićana je bilo oko 100, a bili su svi naoružani palicama i štanglama, dok je prema navodima bilo oko 80 Delija iz Republike Srpske. Na snimku