NBS pušta u opticaj kovani novac sa godinom kovanja "2025"

Narodna banka Srbije (NBS) od 30. januara pušta u opticaj kovani novac u apoenima od jedan, dva i pet dinara sa oznakom godine kovanja "2025".

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ovu odluku je donela guverner NBS Jorgovanka Tabaković. Kovani novac koji se pušata u opticaj od 30. januara imaće i ostala obeležja utvrđena Odlukom o izdavanju i osnovnim obeležjima kovanog novca apoena od jedan, dva i pet dinara. (Telegraf.rs/Tanjug)