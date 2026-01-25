Sumrak bogova u Mineapolisu: Neredi ne jenjavaju nakon još jednog ubistva

Vreme pre 1 sat
Sumrak bogova u Mineapolisu: Neredi ne jenjavaju nakon još jednog ubistva

CNN je objavio analizu novog ubistva u Mineapolisu u kojem su učestvovali federalni imigracioni službenici SAD i usmrtili jednog muškarca na ulici. U analizi je prikazan snimak na kojem je službenik oduzeo pištolj čoveku - pre nego su ga upucale njegove kolege

Analiza video snimka CNN-a prikazuje federalnog imigracionog službenika kako vadi pištolj od Aleksa Pretija neposredno pre nego što su ga policajci smrtno upucali. Snimak posmatrača prikazuje jednog agenta kako poseže u gužvu drugih policajaca pokušavajući da obuzda Pretija i vadi oružje koje izgleda kao vatreno oružje koje je, prema tvrdnjama Ministarstva za nacionalnu bezbednost, Preti posedovao. Vidi se federalni policajac u sivoj jakni kako vadi pištolj iz
Šokantna poruka iz Vašingtona: Ministar odbrane stao u odbranu ICE posle ubistva u Mineapolisu

Nova pre 40 minuta
Oglasili se roditelji ubijenog Pretija: "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali"

Euronews pre 24 minuta
Roditelji ubijenog Aleksa Pretija osudili laži Trampove administracije o svom sinu

Politika pre 25 minuta
Roditelji ubijenog Aleksa Pretija: Trampova administracija iznela odvratne laži o našem sinu

Telegraf pre 14 minuta
Demonstranti traže od imigracionih agenata da napuste Mineapolis posle ubistva demonstranta

Beta pre 1 sat
Detalji jezivog ubistva u Mineapolisu: Pojavio se novi uznemirujući snimak (video)

Mondo pre 1 sat
Američki ministar rata objavio šokantno uputstvo: "Tri koraka za izbegavanje ICE-a", kaže: "Hvala Bogu na patriotama iz ICE-a…

Kurir pre 1 sat
