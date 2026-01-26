Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) pobednik je 94. izdanja slavnog Rallye Monte Carlo, postavši najmlađi pobednik u istoriji ovog takmičenja.

Toyota zauzela sve stepenike podijuma... Prve čestitke Oliver je dobio od svog oca, svetskog šampiona iz 2003. godine, Pettera Solberga. Peter nikada nije uspeo da pobedni na Rallye Monte Carlo, ali zato je tu Oliver. Pogledajte fotografije: Rallye Monte Carlo 2026. Već na drugom brzinskom ispitu Šveđanin je preuzeo vođstvo, koje sebično nije ispušteo do samog cilja. 24-godišnji Oliver Solberg, koji je rođen u Norveškoj, sin je svetskog reli šampiona iz 2003.