Mali: Sledeće godine probni letovi letećih taksija u Srbiji

B92 pre 40 minuta
Mali: Sledeće godine probni letovi letećih taksija u Srbiji

Vaterpolistima Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu održanom u Beogradu, biće isplaćena novčana naknada od po 20.000 evra, što će biti potvrđeno na današnjoj sednici Vlade Srbije, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

"Pokazali su da su najbolji, pokazali su borbenost, energiju i volju da budu najbolji. Ponosni smo na njih i oni su nam motivacija da i mi budemo još bolji u borbi za Srbiju. Posle osam godina, evropsko zlato je opet u Beogradu. Svaka čast momci, idemo dalje", rekao je Mali gostujući na RTS-u. On je poručio da bi njihova sportska borba trebalo da bude model i svim članovima Vlade kako se moraju boriti za svoju zemlju. „Čuli smo juče kritike predsednika Aleksandra
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Serbian News Media pre 3 sata
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

N1 Info pre 3 sata
Od sledeće godine taksi zaustavljamo sa prozora: Ministar Mali najavio probne letove u Srbiji

Od sledeće godine taksi zaustavljamo sa prozora: Ministar Mali najavio probne letove u Srbiji

Nova pre 3 sata
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Glas Zaječara pre 3 sata
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Nedeljnik pre 2 sata
Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Bujanovačke pre 2 sata
Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoRTSVlada SrbijeVlada Republike SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Indeks akcija Beleks15 protekle nedelje porastao 0,4 odsto

Indeks akcija Beleks15 protekle nedelje porastao 0,4 odsto

Nova ekonomija pre 0 minuta
PKS: Srpska prehrambena industrija na sajmu Gulfood u Dubaiju

PKS: Srpska prehrambena industrija na sajmu Gulfood u Dubaiju

Serbian News Media pre 5 minuta
Blokirani granični prelazi za teretna vozila prema EU

Blokirani granični prelazi za teretna vozila prema EU

Nova pre 0 minuta
Poslednji vikend izložbe Lazara Vozarevića u GMS i novi projekat "Pronađi dvojnika u muzeju"

Poslednji vikend izložbe Lazara Vozarevića u GMS i novi projekat "Pronađi dvojnika u muzeju"

Ekapija pre 4 minuta
Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, polovina radnika primila manje od 86.702 dinara

Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, polovina radnika primila manje od 86.702 dinara

Danas pre 5 minuta