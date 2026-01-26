Mali: Sledeće godine probni letovi letećih taksija u Srbiji

Vaterpolistima Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu održanom u Beogradu, biće isplaćena novčana naknada od po 20.000 evra, što će biti potvrđeno na današnjoj sednici Vlade Srbije, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

"Pokazali su da su najbolji, pokazali su borbenost, energiju i volju da budu najbolji. Ponosni smo na njih i oni su nam motivacija da i mi budemo još bolji u borbi za Srbiju. Posle osam godina, evropsko zlato je opet u Beogradu. Svaka čast momci, idemo dalje", rekao je Mali gostujući na RTS-u. On je poručio da bi njihova sportska borba trebalo da bude model i svim članovima Vlade kako se moraju boriti za svoju zemlju. „Čuli smo juče kritike predsednika Aleksandra