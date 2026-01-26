Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 32 minuta

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Golman Milan Glušac i Dušan Mandić raduju se velikom uspehu i novoj zlatnoj medalji

Ne postoji veća utakmica u vaterpolu od duela Srbije i Mađarske.

Ono što je u fudbalu meč Argentine i Brazila, u rukometu dvoboj Francuske i Danske, ili u hokeju na ledu Amerika - Kanada, to je za vaterpolo utakmica Srbije i Mađarske.

Klasik.

Srbija je treći put bila domaćin Evropskog prvenstva - svaki put na 10 godina - i svaki put je trijumfovala.

U finalu 2006. na Tašmajdanu, Srbija je pobedila Mađarsku 9:8, 2016. u beogradskoj Areni, Srbija je bila bolja od Crne Gore 10:8, a 2026. godine 'delfini' su ponovo na evropskom tronu.

Srbija je u finalu pobedila Mađarsku 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) posle, očekivano, velike bitke.

Bronzanu medalju osvojila je Grčka koja je bila ubedljiva protiv Italije 12:5 - Grcima je ovo, verovali ili ne, prvo odličje na evropskim prvenstvima.

Uoči finala bilo je pitanje da li će Srbija igrati oslabljena, bez kapitena Nikole Jakšića, koji je u borbi za finale isključen u utakmici protiv Italije.

Ali je igrala bez jednog od najiskusnijih Miloša Ćuka koga je „slomio" virus.

Ipak, suspenzija je ukinuta Jakšiću, a predvođeni kapitenom, „delfini" su se posle osam godina bez medalje na evropskim šampionatima, vratili na postolje - na najviše mesto.

Trostruki uzastopni olimpijski šampion osvojio je osmu zlatnu medalju na evropskim prvenstvima (računajući i vreme kada su postojale reprezentacije SFR Jugoslavije i SR Jugoslavije) ili šestu od osamostaljenja, 2006.

Mađari su sa ukupno 13 zlatnih medalja na evropskim prvenstvima i dalje neprikosnoveni.

Želeli su Mađari da se ne samo revanširaju Srbiji za poraz u grupnoj fazi, već i da ponovo zaposednu evropski tron posle šest godina - poslednji put su bili evrpski prvaci 2020. kad su bili domaćini u Budimpešti.

Ali, ponovila se 2006. godina.

Kao i pre dve decenije, kada je napeti meč na Tašmajdanu odlučio Vladimir Vujasinović, tako je bilo i sada u Areni.

Hobotnica Glušac i bombarder Mandić

Gotovo 15.000 gledalaca u Areni prisustvovala je još jednom vaterpolo spektaklu i izuzetno tvrdoj utakmici.

Uzbuđenja su se ređala na obe strane, i jedna i druga ekipa se mašile u napadima, neretko i sa igračem više.

Povela je Srbija u trećoj četvrtini 7:5, imala je priliku da se 'odlepi' na tri gola prednosti, ali su se Mađari umešno branili, u jednoj situaciji i sa dva igrača manje.

Kako je tekla treća, tako je počela i poslednja četvrtina.

Šutevi i promašaji na obe strane, Mađari su pogađali prečke, ali je blistao i golman Srbije Milan Glušac.

Pošto u napadu nikako nije išlo Srbiji, 'pojavio' se Glušac koji je odigrao fenomenalan turnir i nastavio tradiciju sjajnih golmana srpske reprezentacije.

Trećim golom u meču, drugim sa peterca, Dušan Mandić je na četiri minuta pre kraja vratio prednost Srbije na +2 (8:6).

Ponovo je Glušac, koji je dobio nekoliko nadimaka u medijima, poput 'hobotnica' ili 'ministar odbrane', spustio rampu Mađarima, a u narednom napadu Srbija je stigla do tri gola prednosti - 9:6 na tri minuta pre kraja meča.

Slavlje u Areni počelo je upravo u tim trenucima - Mandić je 'ukrao' loptu Mađarima u napadu kada su imali dva igrača više.

A onda je Mandić uputio bombu ka golu Mađarske za velikih 10:6.

Potpuno razbijeni Mađari smogli su snage tek da ublaže poraz.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Braća Rašović, Strahinja i Viktor, u zagrljaju posle kraja finala

'MVP, MVP': Navijači skandirali Glušcu

„Neverovatno je teško pobediti vrhunsku ekipu dva puta na turniru... Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo, čestitke momcima, stručnom štabu.

„Čestitam i Mađarima, sjajna su ekipa, veliki protivnik. Večeras smo mi bili bolji", rekao je Mandić za RTS odmah posle meča.

Dok je RTS bio uživo u programu i novinar se pripremao da intervjuiše Milana Glušca sa tribina je odjekivalo: 'MVP, MVP' (najbolji igrač).

„Neverovatan osećaj, ne znam šta da kažem, obuzele su me emocije.

„Tim je došao do pobede, protiv sudija, protiv svih problema", rekao je golman srpskog tima.

Nije, ipak, Glušac proglašen za najboljeg igrača finala, već Dušan Mandić.

Ali Glušac, 23-godišnji golman Novog Beograda, izabran je za najboljeg golmana turnira i uvršten je u najbolji tim šampionata.

Uz njega, iz ekipe Srbije u idealnom timu prvenstva Mandić i Strahinja Rašović.

'MVP, MVP', ponovo se začulo sa tribina pune Arene kada je Glušac dobio priznanje.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Posle Dejana Udovičića i Dejana Savića, i Uroš Stevanović je kao selektor vodio Srbiju do evropskog zlata

'Nisam očekivao zlato, ovakvo slavlje se ne pamti': Vučić

Dan posle trijumfa 'delfina', predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Vlada Srbije odmah doneti odluku o isplati novčanih nagrada vaterpolistima.

Organizovao je prijem za veterpoliste 26. januara i rekao da „nije očekivao zlato".

„Znao sam koliko bolesnih igrača ima, virusa, muka, bio sam namćor i nisam očekivao zlato.

„Ali, u drugom poluvremenu ste odigrali odbranu kakva se ne viđa", rekao je on vaterpolistima.

Naglasio je da je obaveza države da obezbedi uslove vaterpolu da i u budućnosti daju ovakve šampione i da ih što više ostane u Srbiji.

Vučić je rekao i da „ne pamti kada je u Srbiji bila takva radost" kao posle pobede vaterpolista u finalu EP protiv Mađarske.

„Kao da je Nova godina ili Božić, pucalo se na sve strane. Nisam ni znao da ljudi imaju toliko pirotehnike, ali je jasno koliko su radosti ljudima doneli", dodao je.

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić uručio je Vučiću majicu na kojoj je pisalo: 'Champions' (Šampioni), kakvu su nosili i srpski vaterpolisti na dodeli medalja.

Fonet Viktor Jelenić, predsednik Vatwrpolo saveza Srbije, uručio je majicu i plaketu Vučiću

Fonet Selektor vaterpolo tima Srbije Uroš Stevanović i kapiten Nikola Jakšić seku tortu u zgradi Predsedništva Srbije

Upadljiv izostanak Šapića u Areni

Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda i nekada proslavljeni vaterpolista, nije bio u Areni tokom finalne utakmice, a mediji pišu da ga nije bilo svih 15 dana trajanja Evropskog prvenstva u sportu u kojem je ostavio veliki trag.

Šapić, danas i trener Vaterpolo kluba Novi Beograd, koji je dao nekoliko igrača u nacionalni tim, tek posle finala imao je dve objave na njegovom Instagram profilu, piše Sport klub, deo Televizije N1.

Na prvoj je čestitao vaterpolistima, uz slovnu grešku:

„Vaterpolo je ljubav. ČestitAke na evropskoj tituli“.

Na drugoj je bio malo emotivniji.

Uz sliku zagrljenih Miloša Ćuka i Vasilija Martinovića, koji igraju za Novi Beograd, napisao je.

„Voli vas trener“.

