Mineapolis na ivici pucanja: Veliki protesti zbog ICE agenata i drugog ubistva u mesec dana

U Mineapolisu i drugim američkim gradovima nastavljeni su protesti zbog postupaka agenata Službe za imigracije (ICE) koji su proteklog vikenda ubili 37-godišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija.

To je drugo ubistvo u manje od mesec dana u koje su umešani ICE agenti, kojima je administracija američkog predsednika Donalda Trampa dala zadatak da se izbore sa ilegalnim imigrantima.

Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je Amerika na „prekretnici“ i ponovo tražio od Trampa da opozove federalne imigracione agente iz Mineapolisa.

Tramp je uzvratio pozivom guverneru da „preda sve kriminalne ilegalne strance“ zatvorene u državnim zatvorima kako bi bili deportovani.

Šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara rekao je za BBC da su federalni agenti sprečili državne službenike da pristupe mestu pucnjave, uprkos tome što su obezbedili nalog za pretres.

Svi zaduženi za sprovođenja zakona u Minesoti sarađuju sa saveznim organima za „već nekoliko godina“, a razvoj događaja u toj američkoj saveznoj državi ometa sposobnost agencija da nastave istrage, dodao je.

Tramp je u intervjuu za Volstrit džornal nagovestio da bi mogao da povuče agente ICE iz područja Mineapolisa, ali nije naveo vremenski okvir.

„U nekom trenutku će otići. Oni su uradili fenomenalan posao“, rekao je Tramp.

Zakonodavci su i dalje podeljeni oko ubistva Pretija, kao i oko njegovog prava na nošenje oružja zaštićenog drugim amandmanom.

ICE agenti ubili su 24. januara 37-godišnjeg Pretija, tvrdeći da je imao pištolj kod sebe i da se opirao hapšenju.

Tramp je na njegovoj platformi Istina (Truth Social) objavio fotografiju pištolja koji je pronađen kod Pretija i napisao: „O čemu se ovde radi? Ko još nosi oružje na protest?".

Trampova administracija je opisala Pretija kao „domaćeg teroristu“.

Protivnici Trampa i ICE službe tvrde suprotno.

Kažu da Preti uopšte nije izvadio pištolj i da su ICE agenti prema njemu postupali brutalno, a potom su ga ubili na ulici.

Federalni agenti su 24. januara u Mineapolisu ubili Pretija, a od tada su se pojavili video snimci na kojima se vidi kako se nekoliko agenata bori sa Pretijem a poton ga obaraju na ulicu.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) saopštilo je da su agenti pucali u samoodbrani nakon što se Preti, za koga kažu da je imao pištolj, odupreo njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Očevici, lokalni zvaničnici i porodica žrtve osporili su tu izjavu, ističući da je imao telefon u ruci, a ne oružje.

O'Hara, šef policije Mineapolisa, rekao je za BBC da je Preti imao dozvolu za nošenje orućja i da osim nekoliko saobraćajnih kazni nije imao nikakve druge prekršaje ili krivični dosije.

Trampova administracija je okarakterisala operaciju u Mineapolisu kao napore javne bezbednosti usmerene na deportaciju kriminalaca koji ilegalno borave u SAD.

Kritičari upozoravaju da se pritvaraju i migranti bez krivičnog dosijea i američki državljani.

Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem rekla je da je Preti upucan jer je „mahao“ pištoljem.

Lokalne vlasti kažu da je pištolj bio legalno registrovan, da ga nije mahao i da je upucan nakon što mu je pištolj oduzet.

U Minesoti je legalno nositi pištolj u javnosti ako imate dozvolu.

Pretijeva porodica je objavila saopštenje kao odgovor na komentar u kojem je poručila da je „administracija Bele kuće iznela gnusne" o Pretiju koje su „za osudu i odvratne“.

Pretijeva porodica je dodala da nije imao nikakve probleme sa organima reda osim nekoliko saobraćajnih prekršaja.

Prema Asošijejted presu (AP), sudski zapisi pokazuju da nije imao krivični dosije.

„Molimo vas da iznesete istinu o našem sinu. Bio je dobar čovek“, saopštila je Pretijeva porodica.

Nezadovoljstvo zbog represija Trampove administracije raste, pa i unutar njegove Republikanske stranke.

Guverner Oklahome Kevin Stit rekao je za CNN da ljudi na televiziji gledaju kako pucaju na njihove sunarodnike Amerikance i da su „federalne taktike i odgovornost“ postale sve veća briga za birače.

Senator iz Luizijane Bil Kasidi rekao je da je pucnjava u Mineapolisu „neverovatno uznemirujuća“ i da je „doveden u pitanje kredibilitet Ministarstva unutrašnje bezbednosti i Ministarstva nacionalne bezbednosti (DHS)“.

Predstavnici Demokratske stranke su zapretnjom da će blokirati ključni paket vladinog finansiranja ako u njemu budu i sredstva za Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, čiji je ICE deo, što povećava mogućnost još jednog zastoja u funkcionisanju vlade.

Nekoliko stanovnika Minesote sa kojima je BBC razgovarao reklo je da podržava operacije ICE, ali neke ankete sugerišu da oko polovina birača širom zemlje podržava Trampove napore da deportuje one koji ilegalno žive u SAD.

Druge ankete pokazuju da su birači podeljeni oko toga kako Tramp sprovodi represiju nad ilegalnim imigrantima.

Volc i Frej, kao i „svaki guverner i gradonačelnik iz Demokratske stranke", moraju „formalno da sarađuju sa mojom administracijom kako bi se sproveli zakoni naše zemlje, umesto da se opiru i raspiruju plamen podela, haosa i nasilja“, napisao je Tramp na platformi Istina 25. januara.

Pozvao je Kongres SAD da ukine gradove utočišta, za koje je tvrdio da su uzrok „svih ovih problema“.

Termin „grad utočišta“ se obično koristi za opisivanje mesta u SAD koja ograničavaju pomoć saveznim imigracionim vlastima.

Trampove objave usledile su posle izjava portparolke Bele kuće Kerolajn Levit, koja je osuduli Volca, tvrdeći da želi haos i da ohrabruje „levičarske agitatore da prate i snimaju savezne službenike usred zakonitih operacija“.

Tokom vikenda, u Mineapolisu je održano više bdenja za ubijenog Pretija.

Pedž Miler (69), dugogodišnja stanovnica Mineapolisa, bila je među okupljenima u nedelju popodne kako bi protestovala protiv ICE-a i odala počast Pretiju.

„Umorna sam od protesta“, rekla je za BBC.

„Ne možemo da shvatimo kako se ovo dešava. Zašto dozvoljavamo da se ovo dešava?“

Po ledenom vremenu, stotine demonstranata je šetalo ulicama Mineapolisa.

Demonstranti svih uzrasta skandirali su „Nema više lepote u Minesoti - Mineapolis je ustao“ i „ICE napolje“.

Muškarac sa kojim je BBC razgovarao, a koji je tražio da ostane anoniman, držao je transparent na kojem je pisalo „Veterani protiv ICE-a“.

„Ovo nije Amerika za koju sam se borio“, rekao je.

Protesti su se proširili na druge američke gradove, među kojima Njujork, Čikago, Los Anđeles i San Francisko.

Generalni direktori više od 60 kompanija sa sedištem u Minesoti potpisali su otvoreno pismo u kojem pozivaju na „smirivanje napetosti“ i da lokalni i savezni zvaničnici „zajedno rade na pronalaženju pravih rešenja“.

Najnovija smrtonosna pucnjava usledila je posle nekoliko nedelja napetosti između federalnih agenata, sa jedne, i vlasti Minesote i demonstranata sa druge strane.

Mnogi od njih su izašli na ulice da gledaju agente tokom njihovih antiimigracionih racija.

Ranije ovog meseca, agent ICE-a je ubio Rene Gud, 37-godišnju stanovnicu Mineapolisa, koja je iz neposredne blizine gledala jednu od takvih racija.

Advokatska kancelarija koja zastupa porodicu Rene Gud objavila je saopštenje posle ubistva Pretija u kojem poziva Amerikance da „veruju svojim očima dok tumače užasan video“ najnovije p.ucnjave.

U saopštenju za CBS Njuz, američkog medijskog partnera BBC-ja u SAD, advokatska kancelarija Romanuči i Blandin, poručila je da je vreme za „fabrička podešavanja".

„ICE agenti mogu da napuste Mineapolis. Stanovnici ne mogu.

„Pozivamo na potpun i hitan kraj invazije ICE-a na ovaj prelepi američki grad“, poručili su.

Obračuni u Mineapolisu traju od decembra prošle godine nakon što su neki somalijski imigranti osuđeni za masovnu prevaru državnih programa socijalne pomoći.

U Minesoti živi najveća zajednica somalijskih imigranata u SAD.

Agenti ICE imaju ovlašćenje da zaustavljaju, pritvaraju i hapse ljude za koje sumnjaju da su ilegalno u SAD.

