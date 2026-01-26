Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Beta pre 1 sat

Američki nosač aviona Abraham Linkoln u pratnji tri razarača stigao je danas u vode Bliskog istoka, pojačavajući mogućnost da predsednik SAD Donald Tramp naredi vazdušne napade na Iran zbog krvavog gušenja protesta u toj zemlji.

Nosač i tri razarača "trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku kako bi promovisali regionalnu bezbednost i stabilnost", saopštila je američka Centralna komanda na društvenim mrežama.

Ova udarna grupa je, dodaje se, prethodno bila u Indijskom okeanu, a ne u Arabijskom moru koje zapljuskuje obalu Irana.

Brodovi donose u region Bliskog istoka još hiljade vojnika.

Bliski istok nije video američke nosače aviona još od oktobra, kada je nosaču Džerald Ford naređeno da otplovi ka Karipskom moru u sklopu kampanje pritiska na tadašnjeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je prošle sedmice da šalje flotu u region "za svaki slučaj".

"Imamo veliku flotu koja hita u tom pravcu, i možda nećemo morati da je koristimo", dodao je.

Tramp je prethodno zapretio Iranu vojnom akcijom ako sprovede masovna pogubljenja zatvorenika, ili ako dalje bude ubijao mirne demonstrante.

Prema podacima aktivista sa terena, u ogromnim demonstracijama koje su pokrenute u decembru ubijeno je najmanje 5.973 ljudi a uhapšeno vše od 41.800.

Iranski zvanični podatak je - 3.117 mrtvih.

Čini se da je Tramp odustao od akcije, jer tvrdi da je Iran odustao od vešanja 800 ljudi, pri čemu nije rekao odakle mu taj podatak - za koji je glavni iranski tužitelj rekao da je "potpuno pogrešan".

Međutim stiče se utisak da Tramp ostavlja sebi otvorene opcije: u četvrtak je rekao da bi prošlogodišnji američki vazdušni napadi na nuklearna postrojenja u Iranu bila "med i mleko" u odnosu na novi američki napad, ako bi vlast u Teheranu ipak sprovela planirana pogubljenja.

Na nosačima aviona je više eskadrila F-35 lajtning II i F/A-18 super hornet lovaca. Razarači su snabdeveni stotinama projektila, među kojima može biti na desetine krstarećih raketa tipa tomahavk.

Primećeno je da su ka regionu krenule i desetine američkih vojnih teretnih aviona.

(Beta, 26.01.2026)