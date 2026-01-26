Francuski list Poen: Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem – ICE Barbika

Beta pre 58 minuta

Vodeća ličnost u tvrdoj struji pokreta MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom) i administracije američkog predsednika Donalda TRampa (Trump), Kristi Noem neumorno brani i opravdava ekscese sve brutalnije imigracione politike, ocenio je danas francuski list Poen (Le Point).

Kristi Noem je ponovo na meti kritika. Američka mistarka za unutrašnju bezbednost rekla je u subotu da je bolničar Aleks Preti (Alex Pretti), kojeg su ubili agenti Imigracione i carinske službe (ICE) u Mineapolisu, napao federalne agente mašući oružjem.

Toj teoriji protivreče svi dostupni video snimci koji prikazuju hapšenje koje je izmaklo kontroli. Demokrate od tada pozivaju na smenu 54-godišnje republikanke.

Bivša guvernerka Južne Dakote poznata je po kontroverzama. Njeni kritičari a i sami neki republikanci su joj dali nadimak "ICE Barbika" zbog njene uloge u saveznoj vladi. Kristi Noem je postala lice antiimigracione politike Trampove administracije, ocenjuje francuski list.

Proteklih godinu dana, ona je pojačala svoje napore u odnosima s javnošću kako bi odbranila predsednikove postupke, koji svi imaju oblik demonstracije sile. Da li bi ovo mogao biti recept za dugovečnost u administraciji u kojoj je tokom prvog mandata milijardera došlo i otišlo čak šest ministara za unutrašnju bezbednost, naveo je francuski list.

Čvrsto braneći svaku akciju koju preduzima ICE, Kristi Noem je uspela da se dodvori Trampu. Bivša ikona konzervativnog pokreta Čajanka (Tea party), Kristi Noem stalno reaguje na društvenim mrežama i organizuje javne nastupe, ponekad obučena u sve vrste kostima kako bi na taj način učvrstila svoje stavove.

Pojavljuje se noseći tamnoplavi kačket sa natpisom "ICE" dok pozira pred zatvorenicima bez majice i tetovažama u Salvadoru. Negde je nosila ručni sat marke Roleks (Rolex) od 50.000 dolara i pancir.

Bila je obučena kao vatrogasac, saobraćajac, vodoinstalater ili pripadnik obalske straže, prenosi Poen dodajući da je spisak takvih kostima dugačak.

Francuski list koji smatra Kristi Noem "većim Trampom od samog Trampa", navodi da ona nikada ne odstupa od linije svog predsednika.

Neki zvaničnici Teksasa, uključujući i republikance, prozvali "Domaća Barbika" tokom poplava prošlog leta, jer se 72 sata nije oglasila o razornim poplavama.

Čak i pre povratka Donalda Trampa u Belu kuću, republikanka je već izazvala snažnu reakciju, čak i unutar sopstvene stranke, svojom autobiografijom. U njoj se hvalila da je lično upucala svoje štene kućnog ljubimca jer nije uspela da ga dresira za lov kako je želela.

Izabrana u Predstavnički dom 2010. godine, a zatim za guvernera 2018. godine, Kristi Noem je stekla poseban značaj tokom pandemije korone virusa.

Suprotno svim preporukama u vezi sa nošenjem maske i ograničavanjem kretanja, Južna Dakota je odbila da uvede karantin i čak je postala jedno od najvećih žarišta zaraze korona virusom u SAD, podseća Poen.

Ona je u to vreme opravdala svoj stav rečima.

"Južna Dakota nije Njujork", rekla je ona, apelujući na "ličnu odgovornost i zdrav razum".

