Prevoznici Srbije: Svi teretni granični prelazi sa zemljama Šengena blokirani, čekamo rešenje

Beta pre 1 sat

Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić rekao je da su danas od 12.00 sati blokirani svi teretni granični prelazi Srbije sa državama Šengen zone i da će tako ostati dok se ne nađe rešenje za sadašnje ograničenje boravka profesionalnih vozača u tim zemljama.

Dopušteno je ukupno 90 dana boravka u prethodnih 180 dana, pri čemu se svaki ulazak računa kao ceo dan iako putovanje vozača može da traje i svega nekoliko sati.

"Sve je blokirano, ništa neće proći ni danju ni noću. Od podne je blokiran izlaz, a od ponoći ulazak kamiona u Srbiju", rekao je Mandić za Betu.

Zemlje Šengenskog sporazuma, njih 29 počele su da primenjuju digitalnu, automatsku kontrolu ulazaka i izlazaka preko sistema Ulazak/Izlazak (EES 180/90) umesto preko pečata u pasošima, kako je bilo do 12. oktobra 2025. godine.

Probni period za primenu EES traje do 10. aprila 2026. od kada će kontrola biti striktno primenjivana, a ko pređe "kvotu" boravka u zemljama Šengena više od 90 dana u periodu od 180 dana biće deportovan u zemlju boravka, a kamion oduzet.

Prevoznici već nekoliko godina, prema rečima Mandića, traže rešenje jer će biti ugrožen i izvoz i uvoz robe zbog "nestašice" vozača koji bi eventualno mogli da zamenjuju one koji su ispunili kvotu dozvoljenog boravka.

Oni smatraju da profesionalni vozači ne mogu da se izjednače sa ostalim putnicima i da im treba dozvoliti da s validnom ličnom dokumentacijom i dokumentacijom robe obavljaju posao prevoza tereta.

Dosadašnji pokušaji da se nađe rešenje, kako tvrde udruženja vozača Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, nisu uspeli jer u državama Šengena kažu da "prate situaciju", a rešenja nema.

Mandić je rekao da nije prihvatljivo ni rešenje koje je predlagala Evropska komisija, poput izdavanja dozvola boravka ili dodele kamiondžijama statusa prekograničnih radnika čiji prelazak granice se uglavnom ne evidentira, jer to nije primenljivo u praksi.

Mandić je rekao da pojedine države neće da prihvate takva rešenja, pa postoji rizik da vozači budu deportovani.

Prevoznici ukazuju da, osim što nema dovoljno vozača koji bi radili tako skraćeno, ni firme ne znaju kako bi plaćale vozače s prepolovljenim radnim vremenom.

(Beta, 26.01.2026)

