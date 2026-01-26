Rute: NATO od Srbije očekuje utvrđivanje odgovornosti za Banjsku i za napad na vojnike KFOR-a

Beta pre 59 minuta

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) izjavio je danas u Briselu da zapadna vojna alijansa od vlasti Srbije očekuje utvrđivanje odgovornosti za incidente na Kosovu 2023. godine - za oružani sukob u selu Banjska i za napad na vojnike misije KFOR.

Na zajedničkoj sednici dva odbora Evropskog parlamenta - za spoljne poslove i za bezbednost i odbranu, Rute je rekao da je NATO posvećen situaciji na Zapadnom Balkanu i ponovio poznat stav alijanse o napadu na pripadnike KFOR-a ispred zgrade Opštine Zvečan u maju 2023. i o sukobu naoružane grupe Srba sa kosovskom policijom u Banjskoj u septembru iste godine.

"Imam lični odnos sa predsednikom (Srbije) Aleksandrom Vučićem. Poznajemo se dugi niz godina. Ali, naravno, očekujemo od njega da utvrdi odgovornost za ono što se dogodilo pre par godina, i to po dva pitanja. Za oba je obećao potpuno utvrđivanje odgovornosti", kazao je Rute.

Zvaničnici NATO-a su do sada nekoliko puta javno ukazivali da Srbija treba što pre da privede pravdi odgovorne za napad na kosovske policajce u Banjskoj i na pripadnike misije KFOR u Zvečanu.

Rute je danas potvrdio podršku NATO-a dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i ponovio poznat stav alijanse da neće dozvoliti stvaranje bezbednosnog vakuuma u Bosni i Hercegovini.

(Beta, 26.01.2026)

Ključne reči

KosovoBalkanNATOKFORBrisel

