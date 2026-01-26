U saobraćajnoj nezgodi u beogradskom naselju Železnik tri osobe teže povređene, a jedna lakše

Beta pre 39 minuta

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u beogradskom naselju Železnik, tri osobe zadobile su teže telesne povrede, a jedna je lakše povređena, rečeno je agenciji Beta u Hitnoj pomoći.

Povređeni putnici prevezeni su u Urgentni centar, a zadobili su prelom noge.

Nezgoda se dogodila jutros oko 7 časova u Ulici Lole Ribara.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije (RTS), taj deo ulice je blokiran, što je izazvalo saobraćajni kolaps u Železniku tokom jutarnjeg špica.

(Beta, 26.01.2026)

