Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom.

Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, a on će u toku dana oslabiti.

Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša dnevna od sedam do 13, u Timočkoj krajini oko tri stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše.

Ujutro i pre podne duvaće umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni, a najniža temperatura će biti oko šest, sa najvišom dnevnom oko devet stepeni.