Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Beta pre 17 minuta

 U više delova Srbije će danas duvati jak južni i jugoistočni vetar, naročito u košavskom području i na planinama sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, do oko 100 kilometara na čas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. 

Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, a on će u toku dana oslabiti. 

Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša dnevna od sedam do 13, u Timočkoj krajini oko tri stepena. 

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. 

Ujutro i pre podne duvaće umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni, a najniža temperatura će biti oko šest, sa najvišom dnevnom oko devet stepeni. 

(Beta, 26.01.2026)

