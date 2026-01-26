Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Srpski vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu pobedivši Mađarsku rezultatom 10:7 Građani Beograda proslavljaju uspeh uz povike, sirene i trobojke Širom Beograda večeras se proslavlja zlatna medalja koju su srpski vaterpolisti osvojili na Evropskom prvenstvu.

Prestonicom odjekuju sirene i povici: "Srbija", a vijore se i trobojke. Podsetimo, vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7. Širom prestonice, Beograđani proslavljaju zlato naših delfina, a gradom odjekuju sirene automobila. Vijore se srpske trobojke, a bilo je i pojedinih koji su izašli kroz krovove svojih automobila držeći zastave u