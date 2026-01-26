Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!

Blic pre 5 sati
Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Srpski vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu pobedivši Mađarsku rezultatom 10:7 Građani Beograda proslavljaju uspeh uz povike, sirene i trobojke Širom Beograda večeras se proslavlja zlatna medalja koju su srpski vaterpolisti osvojili na Evropskom prvenstvu.

Prestonicom odjekuju sirene i povici: "Srbija", a vijore se i trobojke. Podsetimo, vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7. Širom prestonice, Beograđani proslavljaju zlato naših delfina, a gradom odjekuju sirene automobila. Vijore se srpske trobojke, a bilo je i pojedinih koji su izašli kroz krovove svojih automobila držeći zastave u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Mondo pre 3 sata
"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

Kurir pre 5 sati
Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Sputnik pre 5 sati
Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Politika pre 5 sati
Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Danas pre 6 sati
(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

Blic pre 6 sati
(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na…

(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na Evropskom prvenstvu: "Hvala za još jedno zlato!"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoBeogradska ArenaMađarska

Beograd, najnovije vesti »

Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Kurir pre 21 minuta
Opština koja spaja tradiciju i moderan Beograd! Dobila je ime po Astronomskoj opservatoriji sa zvezdarnicom, a poznata je po…

Opština koja spaja tradiciju i moderan Beograd! Dobila je ime po Astronomskoj opservatoriji sa zvezdarnicom, a poznata je po dinamičnom razvoju (foto)

Kurir pre 6 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 26 minuta
Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Mondo pre 3 sata
Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!

Blic pre 5 sati