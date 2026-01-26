Evo koliko su plate u javnom sektoru veće nego kod privatnika: Ovi državni činovnici primili su 125.448 dinara

Blic pre 2 sata
Evo koliko su plate u javnom sektoru veće nego kod privatnika: Ovi državni činovnici primili su 125.448 dinara

Prosečna novembarska neto plata u Srbiji je, kako je danas objavio Republički zavod za statistiku, iznosila 111.987 dinara, a radnici u javnom sektoru primili su u proseku po 115.725 dinara, što je za oko 5.000 dinara više nego što su dobili radnici zaposleni kod privatnika, čiji je prosek iznosio 110.488 dinara.

Najmanji prosek - 58.563 dinara ostvarili su preduzetnici i oni koji su radili kod njih. Među zaposlenima u javnom sektoru najbolje je prošla državna administracija, sa neto prosekom od 125.448 dinara, a najmanje su primili radnici u lokalnoj samoupravi, u proseku po 96.205 dinara. Prosečna plata radnika u obrazovanju i kulturi iznosila je 115.770 dinara, a u sektoru zdravstva i socijalnog rada 112.209 dinara. Podsetimo, prosečna novembarska neto zarada iznosila je
