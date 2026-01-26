Lokalizovan požar na Terazijama. Oglasio se MUP: Na terenu bilo čak 30 vatrogasaca-spasilaca, jedna osoba prevezena u bolnicu.…

Jedna osoba je povređena i transportovana u bolnicu vozilom Hitne pomoći Na terenu je bilo angažovano 30 vatrogasaca-spasilaca sa deset vozila Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, lokalizovali su požar koji je izbio oko 18 časova u jednom stanu na Terazijama u Beogradu.

Na licu mesta je bilo 30 vatrogasaca-spasilaca sa deset vozila, a njihovom brzom intervencijom lokalizovan je požar i sprečeno njegovo dalje širenje. Jedna osoba je zadobila povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu. U toku je dogašivanje i odimljavanje zgrade. Kako je za "Blic" rekao jedan od očevidaca sa lica mesta, video je jednog čoveka potpuno crvenog, kao da je "izašao iz eksplozije". "Pre 15 minuta izleteo je iz zgrade neki čovek koji