Na koje ministre je mislio Vučić kada je rekao da su "odmarali dok se deo naroda smrzavao"

Blic pre 55 minuta
Na koje ministre je Vučić mislio kada je rekao da ne rade dobro i da se odmaraju dok se deo građana smrzava? Da li je to najava promena u Vladi? Na jučerašnjoj tematskoj sednici Vlade Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamerio je ministrima i pojedinim direktorima javnih preduzeća da su " bili na novogodišnjim odmorima dok se deo naroda smrzavao". Kako je rekao jutros prilikom gostovanja na Blic TV, smatrao je da ima pravo da prenese ministrima mišljenje
