Na koje ministre je mislio Vučić kada je rekao da su "odmarali dok se deo naroda smrzavao"

Na koje ministre je Vučić mislio kada je rekao da ne rade dobro i da se odmaraju dok se deo građana smrzava? Da li je to najava promena u Vladi? Na jučerašnjoj tematskoj sednici Vlade Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamerio je ministrima i pojedinim direktorima javnih preduzeća da su " bili na novogodišnjim odmorima dok se deo naroda smrzavao". Kako je rekao jutros prilikom gostovanja na Blic TV, smatrao je da ima pravo da prenese ministrima mišljenje