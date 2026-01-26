(Radarski snimci) STIŽE MNOGO SNEGA I LEDENO VREME! Od tačno ovog datuma nova tura padavina: "Cepanja polarnog vrtloga izgleda moćno"

Meteorolozi predviđaju poremećaj polarnog vrtloga i stratosfersko zagrevanje početkom meseca, poznato kada će pasti sneg RHMZ je izdao upozorenje na olujne vetrove krajem januara, sa brzinama do 100 km/h.

Taman što smo odahnuli od poslednjeg ledenog talasa koji je okovao Srbiju sredinom januara, meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi otkriva da nas očekuje novi ledeni talas početkom februara, ali i kog tačno datuma će pasti sneg. Prema rečima Ivana Ristića, predviđa se veliki poremećaj polarnog vrtloga početkom februara. Takođe, kako Ristić najavljuje u svojoj vremenskoj prognozi, već početkom februara, tačnije od 6. februara, sudeći po MJO indeksu, ući ćemo u