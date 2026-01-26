(Radarski snimci) STIŽE MNOGO SNEGA I LEDENO VREME! Od tačno ovog datuma nova tura padavina: "Cepanja polarnog vrtloga izgleda moćno"

Blic pre 58 minuta
(Radarski snimci) STIŽE MNOGO SNEGA I LEDENO VREME! Od tačno ovog datuma nova tura padavina: "Cepanja polarnog vrtloga izgleda…

Meteorolozi predviđaju poremećaj polarnog vrtloga i stratosfersko zagrevanje početkom meseca, poznato kada će pasti sneg RHMZ je izdao upozorenje na olujne vetrove krajem januara, sa brzinama do 100 km/h.

Taman što smo odahnuli od poslednjeg ledenog talasa koji je okovao Srbiju sredinom januara, meteorolog Ivan Ristić u svojoj prognozi otkriva da nas očekuje novi ledeni talas početkom februara, ali i kog tačno datuma će pasti sneg. Prema rečima Ivana Ristića, predviđa se veliki poremećaj polarnog vrtloga početkom februara. Takođe, kako Ristić najavljuje u svojoj vremenskoj prognozi, već početkom februara, tačnije od 6. februara, sudeći po MJO indeksu, ući ćemo u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mape) Sprema se nova tura snega Detaljna prognoza Ivana Ristića: Evo kada kidanje polarnog vrtloga vraća surovu zimu i u…

(Mape) Sprema se nova tura snega Detaljna prognoza Ivana Ristića: Evo kada kidanje polarnog vrtloga vraća surovu zimu i u gradove Srbije

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Najnovije vesti »

Tržište nekretnina se blago oporavlja: Legalizacija neće uticati na luksuzni segment, investitori sve više prelaze na…

Tržište nekretnina se blago oporavlja: Legalizacija neće uticati na luksuzni segment, investitori sve više prelaze na predugovore

Forbes pre 3 minuta
Forbes Magazin: Ovo su naočare koje prikazuju transkript razgovora u realnom vremenu

Forbes Magazin: Ovo su naočare koje prikazuju transkript razgovora u realnom vremenu

Forbes pre 3 minuta
Predstojeće tri godine: Najdramatičnija evolucija srpskog civilnog i vojnog vazduhoplovstva u novije vreme vreme

Predstojeće tri godine: Najdramatičnija evolucija srpskog civilnog i vojnog vazduhoplovstva u novije vreme vreme

Tango Six pre 3 minuta
Pazite se sajber prevara pred Zimske olimpijske igre: Koje hakerske grupe će napadati

Pazite se sajber prevara pred Zimske olimpijske igre: Koje hakerske grupe će napadati

Forbes pre 3 minuta
Veštaci iz Beograda utvrđuju uzrok požara u Industrijskoj zoni

Veštaci iz Beograda utvrđuju uzrok požara u Industrijskoj zoni

Radio sto plus pre 3 minuta