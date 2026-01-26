Prosečna plata u Bujanovcu 81.000 dinara, republički prosek 112.000

Bujanovačke pre 23 minuta
Prosečna plata u Bujanovcu 81.000 dinara, republički prosek 112.000
Bujanovac, 26. jul 2025. Prosečna neto plata u opštini Bujanovac u novembru iznosila je 80.916 dinara, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Zvanični republički prosek plate, koji je u novembru iznosio 111.987 dinara, od Bujanovčana je daleko za gotovo 300 evra. Najmanje plate u Pčinjskom okrugu ponovo su imali stanovnici Preševa, sa prosečnom zaradom od 74.725, što ih sa stanovnicima Bojnika, sa prosečnim primanjima od 74.718, čini dvema
Otvori na bujanovacke.co.rs

