Vučić još jednom najavio izbore ove godine, evo i kada

Bujanovačke pre 2 sata
Vučić još jednom najavio izbore ove godine, evo i kada
Bujanovac, 26. januar 2026. Realno je očekivati izbore između oktobra i decembra ove godine, rekao je u ponedeljak predsednik Srbije Aleksandar Vučić. -Idemo ove godine na izbore. Ja mislim da svi izbori budu na jesen. Mislim da je to verovatnija opcija – rekao je on za Blic TV. On nije isključio mogućnost da se zajedno sa vanrednim parlamentarim izborima održe i predsednički. Naveo je i da će na razgovor o svim važnim temama pozvati koalicine partnere, ali i
