„Bojkotujemo iz solidarnosti“: Studenti Novosadskog univerziteta krenuli ka Filozofskom fakultetu

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu danas bojkotuju nastavu zbog otkaza koji je dobila profesorka sa Odseka za medijske studije Jelena Kleut.

Oni su se okupili ispred više fakulteta u ovom gradu i zajedno krenuli ka zgradi Filozofskog fakulteta. Kako kažu studenti narušavanje autonomije univerziteta i policijska brutalnost su nedopustivi. Studentkinja Filozofskog fakulteta, istakla je da je profesorka Kleut dobila otkaz jer je stala iza svojih studenata i protiv institucionalne korupcije. „Iza nje nije stao ni fakultet, a kao odgovor na pobunu studenata se odgovara policijskom brutalnošću. Pitamo dekana