Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: ‘Tretiraju nas kao kriminalce’

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Prošlo je skoro 40 godina od kada je Slobodan Jeremić iz Novog Sada kročio u avion.

Kada je poslednji put leteo, imao je crveni pasoš države koja se 1990-ih raspala u ratovima. Sadašnja putna isprava i dalje je crvena, ali njegova domovina, Evropa i pravila prelaska granica toliko su se promenili da Slobodan nije otišao dobrovoljno na aerodrom u Berlinu krajem januara 2026. Ovaj 52-godišnji vozač kamiona morao je da se ukrca na let za Beograd po nalogu nemačke policije, jer je u zemljama Šengena proveo više od 90 dana u poslednjih šest meseci.
