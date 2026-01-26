Snežna oluja paralisala više američkih država: Ima stradalih, više od milion ljudi bez struje, otkazano više od 11 hiljada letova

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Snežna oluja paralisala više američkih država: Ima stradalih, više od milion ljudi bez struje, otkazano više od 11 hiljada…

Više od milion domova u SAD ostalo je bez električne energije zbog jake snežne oluje koja je paralizovala istočne i južne države, javlja Rojters.

Prema podacima servisa PowerOutage.us, u Tenesiju je ostalo bez struje više od 330 hiljada potrošača, u Misisipiju — više od 160 hiljada, u Luizijani — 135 hiljada, a u Teksasu — 90 hiljada. Među drugim pogođenim državama su Teksas, Kentaki, Džordžija, Zapadna Virdžinija i Alabama. Isključenja struje nastaju zbog pada okrznutih grana drveća na dalekovode, što dovodi do njihovog prekida. Takođe, zbog loših vremenskih uslova avio-kompanije su otkazale više od 11
