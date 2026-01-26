Srbija je na „krovu Evrope“: Neverovatna partija i zaslužena pobeda nad Mađarima

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Vaterpolisti Srbije su u finalu Šampionata Evrope u Beogradu pobedili Mađarsku sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Mađari su prvi postigli gol, ali su zatim Nikola Lukić i Radomir Drašović doneli vođstvo Srbiji. Posle prve deonice izabranici Uroša Stevanovića su vodili 3:2. Okrenuli su rezultat naši severni susedi (3:4), a tek posle tačno pet minuta u drugoj četvrtini Mandić je sa peterca uspeo da postigne prvi gol za Srbiji u drugoj deonici. Zatim je Nemanja Vico doneo i vođstvo Delfinima, a na polovini meča bilo je 5:5. Uspeli su Srbi preko Mandića i Martinovića da dođu tada
