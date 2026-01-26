Vaterpolo savez Srbije otkrio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Danas pre 1 sat  |  N. R.
Vaterpolo savez Srbije otkrio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Vaterpolo savez Srbije se oglasio povodom nedolaska igrača Dušana Mandića i Miloša Ćuka na prijem kod predsednika Aleksandra Vučića.

VSS se ovim povodom oglasio na svojoj Fejsbuk stranici. „Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas srpske vaterpoliste, koji su u nedelju pred punim tribinama Beogradske Arene pobedili Mađarsku i tako šesti put postali šampioni Evrope. Prijemu nisu prisustvovali Miloš Ćuk i Dušan Mandić, koji su u prethodnim danima bili pod jakom temperaturom. U pojedinim medijima pojavili su se navodi da Ćuk i Mandić iz nepoznatih razloga nisu bili prisutni, ali Vaterpolo
