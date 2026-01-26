Hitno upozorenje RHMZ: Stiže jaka kiša tokom noći, evo gde

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju tokom popodneva, večeri i noći, a najviše kiše, od 15 do 25 milimetara, lokalno i do 40.

Umereno, do potpuno oblačno vreme očekuje nas danas, a na severozapadu Srbije uglavnom će biti suvo, dok će u ostalim krajevima biti moguća mestimično kiša, a na visokim planinama i sneg, istakao je RHMZ najaktuelniju najavu. Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Posle podne će doći do postepenog slabljenja jugoistočnog vetra i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u