Prevoznici blokirali granične prelaze: Kolona kamiona na Batrovcima dugačka kilometar i po, traže izuzeće od novog EES sistema za Šengen zonu

Dnevnik pre 7 minuta
Prevoznici blokirali granične prelaze: Kolona kamiona na Batrovcima dugačka kilometar i po, traže izuzeće od novog EES sistema…

Teretni saobraćaj na graničnom prelazu Batrovci i dalje je blokiran, a kolona kamiona dugačka je oko kilometar i po.

Saobraćaj van teretnog se odvija normalno, bez zadržavanja, a na samom kraju kolone na teretnom prilazu nalazi se i saobraćajna policija. Prevoznici koji su danas bili na graničnom prelazu mahom su se razišli i na prelazu ostaje grupa koja je izabrana za dežurnu uz preko 40 kamiona. Kako su prevoznici ranije rekli za Tan‌jug, 21 granični prelaz biće blokiran do odgovara Evropske unije na njihovo pismo sa zahtevima u vezi sa restriktivnim pravilima Šengen zone.
Evropska UnijaŠengenBatrovciEES

