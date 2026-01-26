Snežna oluja odnela najmanje 20 života Horor u Teksasu: Devojčica poginula sankajući se! U mraku 860.000 domaćinstava, otkazano oko 12.000 letova (video)

Dnevnik pre 1 sat
Snežna oluja odnela najmanje 20 života Horor u Teksasu: Devojčica poginula sankajući se! U mraku 860.000 domaćinstava…

VAŠINGTON: Najmanje 20 osoba je preminulo od posledica snežne oluje i ledenog talasa koji je zahvatio veći deo Sjedinjenih Američkih Država, javili su danas mediji.

Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi zabeleženi u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, preneo je Bi-Bi-Si. U Teksasu je šesnaestogodišnja devojčica poginula u nesreći sankajući se, saopštila je policija. Zbog snežne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici. #WinterStorm in the #USA is hitting states from the #South to the #Northeast
