Srbiju očekuju padavine i olujni udari vetra: RHMZ upozorava na promenljive dane pred nama, evo gde će pasti sneg

Srbiju sutra očekuje pretežno oblačno vreme, uz padavine u većem delu zemlje, dok će se tokom dana sa zapada postepeno razvedravati, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana padaće kiša, dok će u brdsko-planinskim predelima ona prelaziti u sneg. Kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim krajevima. Na severozapadu Vojvodine jutro će obeležiti magla. Kako dan bude odmicao, padavine će prestajati, a sa zapada će doći do postepenog razvedravanja. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će se krajem dana ponovo okrenuti na južni i jugoistočni