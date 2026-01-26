Srpsko veče u NBA ligi: Jović dvocifren, Rajaković srušio šampiona

Dnevnik pre 17 minuta
Košarkaši Majamija pobedili su u gostima Finiks rezultatom 111:102 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Bem Adebajo sa 22 poena, dok je Haime Hakez postigao 20. Reprezentativac Srbije Nikola Jović zabeležio je 12 poena i šest skokova za 18 minuta na terenu. U redovima Finiksa istakao se Dilon Bruks sa 26 poena, a Grejson Alen je ubacio 18. Košarkaši Toronta, koje sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, savladali su u gostima aktuelnog šampiona Oklahomu sa 103:101. Imanuel Kvikli predvodio Toronto do pobede sa 23 poena i 11
