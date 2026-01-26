Stanje na putevima: AMSS upozorava na oprez u istočnoj Srbiji

Glas Zaječara pre 22 minuta  |  Na pojedinim putnim pravcima
Stanje na putevima: AMSS upozorava na oprez u istočnoj Srbiji

Na graničnim prelazima za putnička vozila trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i po više sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja zabeležena su na graničnom prelazu Horgoš, gde kamioni na izlazu iz zemlje čekaju do sedam sati. Na prelazima Batrovci i Šid zadržavanja su oko tri sata, na Kelebiji oko četiri sata, dok se na prelazima Bezdan i Bačka Palanka čeka oko dva sata. AMSS je upozorio vozače na dodatni oprez zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša koja pada u pojedinim delovima istočne Srbije može dovesti do pojave poledice, naročito na području Timočke i Negotinske
Ključne reči

BačkaBačka PalankaHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠidstanje na putevima

