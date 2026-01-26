Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Hot sport pre 1 sat
Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Muzeti prvi put u četvrtfinalu Australijan opena – čeka ga odmoran Novak Đoković! Lorenzo Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena po prvi put u karijeri, pošto je savladao devetog nosioca Tejlora Frica rezultatom 6:2, 7:5, 6:4.

Peti nosilac turnira nije imao idealan put do ove faze – deo njegovog stručnog štaba morao je da se vrati u Italiju zbog ličnih razloga, dok je sam teniser ostao bez porodice još od novembra, kada mu se rodio drugi sin. 👉🧠 FORZA MUSETTI! His first career straight-sets win vs a top-10 opponnent on hard court and what a time for it to come; through to the quarterfinals 👏 pic.twitter.com/5vadF6b9h0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 „Osećam se zrelije na
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Drama u trećem setu Sinera, Aleksandra Krunić u četvrtfinalu Australijan opena

Drama u trećem setu Sinera, Aleksandra Krunić u četvrtfinalu Australijan opena

Nova pre 7 minuta
Đokovićev meč je otkazan, ali je on ipak izašao na teren! Pogledajte šta je radio Novak u vreme kada je trebalo da igra…

Đokovićev meč je otkazan, ali je on ipak izašao na teren! Pogledajte šta je radio Novak u vreme kada je trebalo da igra četvrto kolo Australijan opena

Kurir pre 32 minuta
Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Nedeljnik pre 2 sata
Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Novak dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena, tradicija je na njegovoj strani!

Sportske.net pre 1 sat
Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Australian opena

Vesti online pre 1 sat
Novak bez glavnog čoveka na terenu: Udarao protiv dvojice, ali jedna stvar se nekome ne dopada

Novak bez glavnog čoveka na terenu: Udarao protiv dvojice, ali jedna stvar se nekome ne dopada

Nova pre 1 sat
„Nadam se da ću se osvetiti Novaku“: Museti ovako još nije pričao o Đokoviću, podsetio na ludi meč

„Nadam se da ću se osvetiti Novaku“: Museti ovako još nije pričao o Đokoviću, podsetio na ludi meč

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićItalijaAustralian OpenMelburnTwitter

Sport, najnovije vesti »

Vučić: Ja sam autor ideje o Generalštabu, tražio sam i da se što pre donese leks specijalis

Vučić: Ja sam autor ideje o Generalštabu, tražio sam i da se što pre donese leks specijalis

N1 Info pre 7 minuta
Predsednik: Isplatićemo novčane nagrade vaterpolistima, Orban prvi čestitao

Predsednik: Isplatićemo novčane nagrade vaterpolistima, Orban prvi čestitao

RTV pre 7 minuta
Vučić: Nisam bio zlonameran prema vladi, ministri nemaju pravo na odmor kad je teško

Vučić: Nisam bio zlonameran prema vladi, ministri nemaju pravo na odmor kad je teško

Euronews pre 7 minuta
SK saznaje: Mijatović dao rok Mitroviću, Partizanu se ne čeka

SK saznaje: Mijatović dao rok Mitroviću, Partizanu se ne čeka

Sport klub pre 2 minuta
Vučić: „Rekao sam ministrima šta narod misli, sve je čisto oko Generalštaba, ja sam autor ideje“

Vučić: „Rekao sam ministrima šta narod misli, sve je čisto oko Generalštaba, ja sam autor ideje“

Serbian News Media pre 2 minuta