Đoković saznao rivala u četvrtfinalu: Stari poznanik koji ima poseban motiv protiv Novaka!

Muzeti prvi put u četvrtfinalu Australijan opena – čeka ga odmoran Novak Đoković! Lorenzo Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena po prvi put u karijeri, pošto je savladao devetog nosioca Tejlora Frica rezultatom 6:2, 7:5, 6:4.

Peti nosilac turnira nije imao idealan put do ove faze – deo njegovog stručnog štaba morao je da se vrati u Italiju zbog ličnih razloga, dok je sam teniser ostao bez porodice još od novembra, kada mu se rodio drugi sin. 👉🧠 FORZA MUSETTI! His first career straight-sets win vs a top-10 opponnent on hard court and what a time for it to come; through to the quarterfinals 👏 pic.twitter.com/5vadF6b9h0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 „Osećam se zrelije na