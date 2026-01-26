Znamo po šta ste stvarno došli kod mene: „Predsednik Vučić je najveća pomoć vaterpolu i sportu u ovoj zemlji“!

Dobro raspoloženje vlada! Srpski vaterpolisti, aktuelni evropski i olimpijski šampioni, dan nakon povratka u zemlju bili su na svečanom prijemu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u dugom obraćanju izrazio ogromno poštovanje prema timu i njihovom istorijskom uspehu.

Prisutnima se obratio predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Viktor Jelenić, koji je sa prvim čovekom države imao zanimljiv razgovor Dobar dan svima. Ja ću kratko… Hteo bih da se zahvalim Vladi Srbije, posebno predsedniku Vučiću na pomoći celom sportu, ne samo vaterpolu. Ovo traje već otkad je gospodin predsednik došao na čelo države – rekao je Jelenić na početku. – Ja bih hteo sad da mu uručim nešto, jednu majicu… šampionsku. Kao što je Srbija šampion, evo za