Guverner Minesote: Tramp pristao da razmotri smanjenje broja federalnih agenata

Guverner američke savezne države Minesota Tim Volc izjavio je danas da je predsednik Donald Tramp pristao da razmotri smanjenje broja federalnih agenata u toj državi, kao i da je obećao da će razgovarati sa svojim Ministarstvom za nacionalnu bezbednost kako bi se obezbedilo da državni zvaničnici mogu da istraže pucnjavu koja se dogodila u subotu, preneli su američki mediji.

Dvojica zvaničnika su danas razgovarala telefonom, a Tramp je ocenio da je to bio “dobar razgovor“. Ovakav njegov komentar predstavlja značajnu promenu tona predsednika, koji je više puta kritikovao demokratske zvaničnike Minesote, preneo je CNN. Kako se navodi iz kancelarije guvernera Minesote, Volc je Trampu rekao da je potrebna “nepristrasna istraga pucnjava u Mineapolisu u kojima su učestvovali federalni agenti, kao i da mora da se smanji broj federalnih