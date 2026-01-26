Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u podne su blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena, zbog problema sa novim sistemom ulaska i izlaska iz Evropske unije i pravilom prema kojem za profesionalne vozače važi boravak 90 dana u šengenskom prostoru u okviru 180 dana. Novi sistem kontrole ulaska i izlaska iz Šengen zone, takozvani EES, nije samo pogodio one koji turistički putuju u zemlje Evropske unije, jer moraju da prođu proceduru koja usporava prelazak granice.

Reporter Insajdera koji se nalazi na prelazu Batrovci javlja da na tom mestu nema gužve i da je na izlazu iz Srbije dvadesetk kamiona. U Srbiju se, iz pravca Hrvatske još ulazi, a najavljeno je da će večeras i ulazni terminal biti blokiran. Automobili i autobusi normalno saobraćaju. Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Menadić je rkao da će prelazi biti blokirani dok se ne reši njihov zahtev da se za vozače kamiona ne primenjuje pravilo da u 180 dana mogu 90