Kako Srbija planira ubrzani razvoj do 2035: Ministar Mali o Ekspu 2027, letećem taksiju i novoj fazi ekonomskog rasta

Kurir pre 7 minuta
Kako Srbija planira ubrzani razvoj do 2035: Ministar Mali o Ekspu 2027, letećem taksiju i novoj fazi ekonomskog rasta

U savremenim globalnim okolnostima članovi Vlade moraju pokazati punu posvećenost kako bi se očuvali mir, stabilnost i kreditni rejting zemlje, koji je direktno povezan sa evropskim putem Srbije, poručio je potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

On je istakao da su Ekspo 2027 i razvoj visokih tehnologija osnova ubrzanog razvoja Srbije do 2035. godine, kao i da se već naredne godine očekuju probni letovi vazdušnih taksija. Govoreći nakon jučerašnje tematske sednice na kojoj su razmatrane ključne strateške teme za državu, Mali je naglasio da članovi Vlade u novim globalnim okolnostima moraju dodatno da pojačaju angažman i ulože maksimalne napore u svom radu. - Mi smo građanima Srbije obećali mir, stabilnost,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Serbian News Media pre 2 minuta
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

N1 Info pre 2 minuta
Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Bujanovačke pre 2 minuta
Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

NIN pre 7 minuta
Mali: Sledeće godine probni letovi letećih taksija u Srbiji

Mali: Sledeće godine probni letovi letećih taksija u Srbiji

Radio 021 pre 2 minuta
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Danas pre 2 minuta
Mali: Očekujem maksimalnu posvećenost svih članova Vlade, imamo obavezu prema građanima.

Mali: Očekujem maksimalnu posvećenost svih članova Vlade, imamo obavezu prema građanima.

Euronews pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kreditni rejtingSiniša MaliEXPO 2027Leteći taksi

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Serbian News Media pre 2 minuta
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

N1 Info pre 2 minuta
A1 Hrvatska podiže cijene usluga

A1 Hrvatska podiže cijene usluga

SEEbiz pre 7 minuta
Zašto kompanije biraju megabord?

Zašto kompanije biraju megabord?

BizLife pre 2 minuta
Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

NIN pre 7 minuta