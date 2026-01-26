"Milan Glušac ostao bez majke u trećem razredu" Vodio je našu zemlju do zlata, profesorka otkrila: Ubeđena sam da je igrao za nju

Kurir pre 35 minuta
"Milan Glušac ostao bez majke u trećem razredu" Vodio je našu zemlju do zlata, profesorka otkrila: Ubeđena sam da je igrao za…

Golman vateprolo reprezentacije Srbije i novi miljenik nacije, Milan Glušac, bio je jedna od važnijih karika na putu naše zemlje ka zlatu na Evropskom prvenstvu.

Izabranici selektora Uroša Stevanovića pobedili su sinoć pred punom Arenom velikog rivala Mađarsku sa 10:7, a čak i kada je bio teško u napadu protiv sjajne ekipe, Glušac nije dozvoljavao Mađarima da se približe i izjednače. Time je zaslužio da dobija najveće aplauze na rpedstavljanju, kao i skandiranje "MVP", a njegov put ka tituli "heroj nacije" nije bio nimalo lak. Kako je otkrila Katarina Stevanović, profesorka fizike iz Sportske gimnazije u Beogradu, koju je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Preko trnja do zlata: Profesorka iz Gimnazije otkrila tešku životnu priču Milana Glušca!

Preko trnja do zlata: Profesorka iz Gimnazije otkrila tešku životnu priču Milana Glušca!

Hot sport pre 20 minuta
Tragična sudbina heroja nacije

Tragična sudbina heroja nacije

Vesti online pre 10 minuta
Milan Glušac ostao bez majke kao dete: Njegova profesorka rasplakala Srbiju i zahvalila Bogu

Milan Glušac ostao bez majke kao dete: Njegova profesorka rasplakala Srbiju i zahvalila Bogu

Mondo pre 15 minuta
Milan Glušac posebno izdvojio jednu utakmicu: Finale je bilo najlakše! Jedna je bila prelomna, tu se pokazalo ili jesmo ili…

Milan Glušac posebno izdvojio jednu utakmicu: Finale je bilo najlakše! Jedna je bila prelomna, tu se pokazalo ili jesmo ili nismo

Kurir pre 1 minut
Patrijarh Porfirije ugostio zlatne vaterpoliste

Patrijarh Porfirije ugostio zlatne vaterpoliste

Sputnik pre 1 sat
Glušac: Mislim da još nismo svesni šta smo uradili

Glušac: Mislim da još nismo svesni šta smo uradili

Radio sto plus pre 25 minuta
Vaterpolisti Srbije i selektor nagrađeni sa po 20.000 evra

Vaterpolisti Srbije i selektor nagrađeni sa po 20.000 evra

Sputnik pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u vaterpoluMađarska

Sport, najnovije vesti »

Milan Glušac: Mislim da još nismo svesni šta smo uradili

Milan Glušac: Mislim da još nismo svesni šta smo uradili

Danas pre 6 minuta
Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Danas pre 1 sat
Nikola Jakšić: Ovo će mi verovatno biti najdraža medalja

Nikola Jakšić: Ovo će mi verovatno biti najdraža medalja

Danas pre 41 minuta
Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Njih ne smete otpisati: Vaterpolisti Srbije nacionalno blago kao Novak Đoković

Danas pre 2 sata
„Nepopularno mišljenje“ Zvereva: Tenis je bolji sada nego kada je igrala velika trojka

„Nepopularno mišljenje“ Zvereva: Tenis je bolji sada nego kada je igrala velika trojka

Danas pre 2 sata