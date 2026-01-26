Ovo je broj vozača koji blokira granice: Kamiondžije u masovnom štrajku, Rumun prošao poslednji

Kurir pre 43 minuta
Ovo je broj vozača koji blokira granice: Kamiondžije u masovnom štrajku, Rumun prošao poslednji

Najavljivani štrajk vozača kamiona započeo je danas na svim graničnim Zapadnog Balkana ka zemljama Šengena.

Prema nekim procenama u protestima učestvuje više od 75.000 kamiondžija iz četiri zemlje. Kako javljau repotreri sa licamesta poslednji na prelazu je prošao vozač kamiona iz Rumunije. - Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama - rekao je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu. Kako su naglasili prevoznici blokirani su isključivo teretni terminali, dok se putnički saobraćaj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evropska komisija o zahtevima prevoznika Zapadnog Balkana: Rad na ovom pitanju je u toku i deo je šire diskusije oko priprema…

Evropska komisija o zahtevima prevoznika Zapadnog Balkana: Rad na ovom pitanju je u toku i deo je šire diskusije oko priprema nove vizne strategije

N1 Info pre 42 minuta
Kamiondžije Srbije i regiona blokiraju granične prelaze za teretna vozila

Kamiondžije Srbije i regiona blokiraju granične prelaze za teretna vozila

RTS pre 43 minuta
Uživo Rumun prošao poslednji! Stali svi kamioni iz Srbije i regiona: Snimili smo kamiondžije, blokiraju granice (foto/video)

Uživo Rumun prošao poslednji! Stali svi kamioni iz Srbije i regiona: Snimili smo kamiondžije, blokiraju granice (foto/video)

Blic pre 7 minuta
"Evropo, evo ti roba na granici" Kamiondžije blokirale granice, prve slike i snimci sa prelaza (foto/video)

"Evropo, evo ti roba na granici" Kamiondžije blokirale granice, prve slike i snimci sa prelaza (foto/video)

Kurir pre 22 minuta
Kamiondžije iz regiona blokirale granice sa zemljama EU, oglasila se Evropska komisija /video/

Kamiondžije iz regiona blokirale granice sa zemljama EU, oglasila se Evropska komisija /video/

Sputnik pre 42 minuta
Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena

Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena

Insajder pre 1 sat
Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

BBC News pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanRumunijaŠengenštrajkgranica

Društvo, najnovije vesti »

U milosti mašina: Četiri nova izraza u novinarstvu za 2026. godinu

U milosti mašina: Četiri nova izraza u novinarstvu za 2026. godinu

Cenzolovka pre 7 minuta
Jovanović (CLS) poziva Šapića na javnu debatu o stanju u kojem se nalazi glavni grad

Jovanović (CLS) poziva Šapića na javnu debatu o stanju u kojem se nalazi glavni grad

N1 Info pre 17 minuta
Portparol Evropske komisije: Svesni smo zabrinutosti prevoznika Zapadnog Balkana, razmatra se fleksibilnija primena Šengenskih…

Portparol Evropske komisije: Svesni smo zabrinutosti prevoznika Zapadnog Balkana, razmatra se fleksibilnija primena Šengenskih pravila

Insajder pre 27 minuta
"Doktori protiv korupcije": Nema razloga za liste čekanja, one su posledica koruptivnih propisa

"Doktori protiv korupcije": Nema razloga za liste čekanja, one su posledica koruptivnih propisa

N1 Info pre 22 minuta
U Tirani sukobi demonstranata i policije

U Tirani sukobi demonstranata i policije

Beta pre 18 minuta