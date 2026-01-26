Filozofski fakultet poslao urgenciju Upravnom sudu za povratak na posao profesorke Kleut

Filozofski fakultet u Novom Sadu poslao je danas urgenciju Upravnom sudu sa molbom za donošenje privremene mere koja bi omogućila da se profesorka Jelena Kleut, koja je dobila otkaz na tom fakultetu, vrati na posao do okončanja sudskog postupka po njenim tužbama protiv Univerziteta u Novom Sadu.

Dopis Upravnom sudu podneo je dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović na, kako je naveo u dokumentu u koji je Beta imala uvid, molbu Odseka za medijske studije na kojem je bila zaposlena profesorka Kleut. "Iako Filozofski fakultet nije stranka u ovom postupku, ishod odluke imaće neposredan uticaj na dalju organizaciju rada Odseka za medijske studije, te se stoga i obraćamo sudu", naveo je Alanović. Dekan je Upravnom sudu dostavio i molbu Odseka za medijske
