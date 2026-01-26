Mađarska i Slovačka tuže EU zbog odluke da zabrani uvoz ruskog gasa

Mađarska i Slovačka tužiće Evropsku uniju zbog odluke da potpuno zabrani uvoz ruskog gasa čim zakon zvanično stupi na snagu, objavili su ministri spoljnih poslova tih zemalja.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da će Mađarska koristiti „sva zakonska sredstva“ da se zabrana poništi, dodajući da je to „u suprotnosti sa našim nacionalnim interesom i značajno bi povećalo troškove energije za mađarske porodice“, prenosi Politiko. Lideri EU složili su se u decembru da zabrane kupovinu gasa od ruskih izvoznika do kraja 2027. godine, a slična zabrana za kupovinu ruske nafte verovatno će uslediti kasnije ove godine.