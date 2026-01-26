Novinarka Nove ekonomije: Kupovinom NIS-a, po ceni koju je objavio Vučić, najviše dobija MOL

N1 Info pre 39 minuta  |  Žana Bulajić N1 Beograd
Novinarka Nove ekonomije: Kupovinom NIS-a, po ceni koju je objavio Vučić, najviše dobija MOL

Novinarka "Nove ekonomije" Dunja Marić izjavila je da u transakciji oko kupovine Naftne industrije Srbije (NIS) najviše dobija mađarski MOL.

Ona kaže i da još uvek nije poznato zašto je MOL prihvatio da manjinski deo kompanije pripadne ADNOC-u iz Emirata. "Ukoliko je tačno ono što je jutros predsednik Vučić rekao da se ruski udeo u NIS-u procenjuje na 900 miliona do milijardu evra, onda je to svakako MOL, s obzirom na to da je prema mišljenju stručnjaka ova cena ispod one koja se očekivala, tako da ako je to tačno, ako je verovati predsednikovim rečima, svakako najbolje prolazi MOL. Naravno tu je i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Da li su i zašto Mađari dobili NIS za „male pare“?

Da li su i zašto Mađari dobili NIS za „male pare“?

Vreme pre 1 sat
Savo Manojlović tvrdi da je Aleksandar Vučić izdao interese Srbije

Savo Manojlović tvrdi da je Aleksandar Vučić izdao interese Srbije

Danas pre 34 minuta
Manojlović: „Vučić priznao odustajanje od kupovine udela u NIS-u zbog pritisaka“

Manojlović: „Vučić priznao odustajanje od kupovine udela u NIS-u zbog pritisaka“

Serbian News Media pre 59 minuta
Otkrivena cena: MOL kupuje 56% akcija NIS-a, a evo i cifre!

Otkrivena cena: MOL kupuje 56% akcija NIS-a, a evo i cifre!

Pravda pre 1 sat
Vučić: MOL će platiti do milijardu eura za većinski udio u NIS-u

Vučić: MOL će platiti do milijardu eura za većinski udio u NIS-u

SEEbiz pre 1 sat
Uoči zlatnog puta Mandić je sve rekao za Sputnjik: „Čovek koji nosi Boga u sebi može sve“

Uoči zlatnog puta Mandić je sve rekao za Sputnjik: „Čovek koji nosi Boga u sebi može sve“

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU

Vučić: Dva pitanja su ključna za ulazak Srbije u EU

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Nemačka plata, balkanski porezi i cene

Nemačka plata, balkanski porezi i cene

NIN pre 4 minuta
Hotel Tornik i A hoteli su dobitnici priznanja SSLHLa

Hotel Tornik i A hoteli su dobitnici priznanja SSLHLa

BizLife pre 14 minuta
Država plaća više od privatnika, javni sektor prestigao plate u firmama u Novom Sadu, prosek preko 1.100 evra

Država plaća više od privatnika, javni sektor prestigao plate u firmama u Novom Sadu, prosek preko 1.100 evra

Dnevnik pre 14 minuta
Bitkoin pao za jedan odsto na 74.250 evra

Bitkoin pao za jedan odsto na 74.250 evra

Politika pre 9 minuta
Za 14 godina u Srbiji 580.000 više umrlih nego rođenih - najgore bilo tokom kovida

Za 14 godina u Srbiji 580.000 više umrlih nego rođenih - najgore bilo tokom kovida

N1 Info pre 1 sat