Objavljeno kolika je vrednost ruskog udela u NIS-u koji kupuje MOL

N1 Info pre 7 minuta  |  Beta Blic.rs
Objavljeno kolika je vrednost ruskog udela u NIS-u koji kupuje MOL

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona evra i milijardu evra.

On je za TV Blic kazao da je Srbija bila spremna da za taj deo plati duplo. "Mi smo bili spremili novac i dve milijarde evra da platimo. Čaki i da platimo više od toga", ponovio je Vučić. Dodao je i da sebi lako objašnjava zašto ruski udeo u NIS-u nije ponuđen Srbiji, ali nije želeo da to iznese javno, da ne bi, kako je istakao, ugrozio interese države. "Meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi, ali da li prihvatljivi ili ne to je druga stvar", kazao je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 3 minuta
MOL preuzima 56 odsto akcija NIS-a po ceni između 900 miliona i milijardu evra

MOL preuzima 56 odsto akcija NIS-a po ceni između 900 miliona i milijardu evra

RTV pre 18 minuta
Vučić otkrio koliko je vredan ruski udeo u NIS-u koji kupuje MOL

Vučić otkrio koliko je vredan ruski udeo u NIS-u koji kupuje MOL

Nova ekonomija pre 26 minuta
Vučič tvrdi da ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra

Vučič tvrdi da ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra

Beta pre 3 minuta
MOL i Gaspromnjeft postigli dogovor o kuporpodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

MOL i Gaspromnjeft postigli dogovor o kuporpodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

Serbian News Media pre 7 minuta
Vučič tvrdi da ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra

Vučič tvrdi da ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra

Serbian News Media pre 2 minuta
Kako će izgledati nova vlasnička struktura NIS-a posle izlaska Gazproma?

Kako će izgledati nova vlasnička struktura NIS-a posle izlaska Gazproma?

N1 Info pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 3 minuta
Solarević: Izmenama Plana legalizuje se rušenje Sajma i izgradnja panoramskog točka “Belgrade Eye”

Solarević: Izmenama Plana legalizuje se rušenje Sajma i izgradnja panoramskog točka “Belgrade Eye”

N1 Info pre 17 minuta
MOL preuzima 56 odsto akcija NIS-a po ceni između 900 miliona i milijardu evra

MOL preuzima 56 odsto akcija NIS-a po ceni između 900 miliona i milijardu evra

RTV pre 18 minuta
Vučić otkrio koliko je vredan ruski udeo u NIS-u koji kupuje MOL

Vučić otkrio koliko je vredan ruski udeo u NIS-u koji kupuje MOL

Nova ekonomija pre 26 minuta
Zbogom, LED sijalicama: nova rasveta na tržištu jeftinija i duže traje

Zbogom, LED sijalicama: nova rasveta na tržištu jeftinija i duže traje

Kamatica pre 22 minuta