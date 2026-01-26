Objavljeno kolika je vrednost ruskog udela u NIS-u koji kupuje MOL

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona evra i milijardu evra.

On je za TV Blic kazao da je Srbija bila spremna da za taj deo plati duplo. "Mi smo bili spremili novac i dve milijarde evra da platimo. Čaki i da platimo više od toga", ponovio je Vučić. Dodao je i da sebi lako objašnjava zašto ruski udeo u NIS-u nije ponuđen Srbiji, ali nije želeo da to iznese javno, da ne bi, kako je istakao, ugrozio interese države. "Meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi, ali da li prihvatljivi ili ne to je druga stvar", kazao je