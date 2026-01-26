Protesti prevoznika Zapadnog Balkana zbog EES sistema i ograničenja boravka u Šengenu

Naslovi.ai pre 6 minuta

Prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali teretne granične prelaze zbog problema sa novim sistemom ulaska i izlaska u EU i traže trajno rešenje.

Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije započeli su 26. januara koordinisanu blokadu teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengena zbog uvođenja novog Entry-Exit sistema (EES) koji ograničava boravak profesionalnih vozača na 90 dana u periodu od 180 dana. Blokade se odnose isključivo na teretni saobraćaj i trajaće najmanje sedam dana dok se ne ispune zahtevi.

Prevoznici traže izuzimanje iz EES sistema, uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, kao i produženje dozvoljenog broja dana boravka. Privredna komora Srbije intenzivno radi na rešavanju problema u saradnji sa komorama iz regiona, a Evropska komisija prati situaciju i razmatra moguće opcije, uključujući novu viznu strategiju.

Protesti su izazvani i zbog neadekvatnog tretmana vozača iz regiona, koji se u Šengenu tretiraju kao azilanti, što dodatno otežava njihov rad. Blokade su izazvale poremećaje u lancima snabdevanja i upozorenja o posledicama po privredu i građane.

Primer lične priče vozača Slobodana Jeremića ilustruje promene u pravilima prelaska granica i otežan položaj profesionalnih vozača iz regiona.

Na graničnim prelazima, kao što su Gradiška i Horgoš, teretni saobraćaj je potpuno obustavljen, dok putnički i hitni prevozi prolaze nesmetano. Prevoznici najavljuju da će blokade trajati najmanje sedam dana, odnosno dok ne dobiju odgovore evropskih institucija na svoja pisma sa zahtevima. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da blokade traju već četiri i po sata. U Srbiji je blokirano 15 graničnih prelaza za teretna vozila, uključujući Batrovce, Šid, Horgoš i druge.