Privredna komora Srbije traži rešenje za trajanje boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena

Privredna komora Srbije (PKS) je danas saopštila da u saradnji s komorama iz regiona Zapadnog Balkana intenzivno radi na hitnom rešavanju problema sada ograničenog trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengenske zone.

Predloženo je uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje, navedeno je u saopštenju. Predsednik PKS uputio pismo Evrokomori Predsednik PKS Marko Čadež uputio pismo Evrokomori koja okuplja 40 nacionalnih privrednih komora i predstavlja interese više od 20 miliona kompanija, potom Forumu