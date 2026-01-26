Vučić: Izbori između oktobra i decembra, zvaću na razgovor i opoziciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je „realno“ očekivati izbore između oktobra i decembra, i nije isključio mogućnost da sa vanrednim parlamentarim izborima budu i predsednički. „Ja neću skratiti mandat, ili ću podneti ostavku ili ne, i to je to“, rekao je Vućić, za TV Blic, ukazujući da se trenutno bavi pre svega jučerašnom sednicom Vlade. Naveo je i da će na razgovor o svim važnim temema pozvati koalicine partnere, kao i opoziciju, jer se,
