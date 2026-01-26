Srušio se privatni avion u SAD: Poginulo sedmoro, jedna osoba povređena

Sedam osoba je poginulo, a jedna je teško povređena u nedelju kada se privatni avion srušio pri poletanju sa aerodroma u Bangoru u američkoj saveznoj državi Mejn, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Pad dvomotornog aviona na Međunarodnom aerodromu Bangor dogodio se oko 19.45 sati po lokalnom vremenu u nedelju, navodi se u saopštenju. Pad se dogodio usred jake snežne oluje koja se kreće kroz severoistok SAD. Temperature su znatno ispod nule u Mejnu, sa snegom koji uzrokuje veoma nisku vidljivost. Nekoliko minuta pre pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti, prema audio-zapisu dobijenom sa portala