Zimska oluja širom SAD odnela najmanje sedam života, otkazala oko 12.000 letova

Zimska oluja koja je zahvatila veći deo Sjedinjenih Američkih Država odnela je do sada najmanje sedam života, bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su zvaničnici.

Tenesi je prijavio tri smrtna slučaja povezana sa vremenskim uslovima, dve osobe su poginule u Luizijani, jedna u Teksasu i jedna u Kanzasu, prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi NBC njuz. Pod upozorenjem na opasnu hladnoću se i dalje nalazi oko 185 miliona u većem delu centralnog i istočnog dela SAD, a temperature su u nekim delovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule. Periodi jakog snega, susnežice i ledene kiše nastaviće se širom severoistoka i
