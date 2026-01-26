Atlanta se vratila i posle drame srušila Indijanu

Košarkaši Atlante pobedili su na svom terenu Indijanu 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24), i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u NBA ligi.

Najefikasniji u ekipi Atlante bio je Si Džej Mekolum sa 23 poena, uz osam skokova i sedam asistencija. Dejšon Denijels je dodao 22 poena i devet asistencija, Nikel Aleksander-Voker je postigao 21 poen, dok je Džejlen Džonson upisao 15 poena, sedam skokova i šest asistencija. Onjeka Okongvu je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 12 poena i 10 skokova. U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 26 poena, uz devet skokova. Eron Nesmit je dodao 18