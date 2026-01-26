Istorija sukoba Mandića i ljudi iz SNS: Kako je čuveni vaterpolista postao „trn u oku“ aktuelnim vlastima

Dušan Mandić, reprezentativac Srbije, poneo je status MVP-ja finalne utakmice Evropskog prvenstva, gde je sa četiri gola i dve neverovatno važne reakcije u odbrani trasirao put ka pobedi nad Mađarskom i tituli prvaka Evrope - 10:7.

Dan kasnije, Mandić je ponovo goruća tema – nije bio na prijemu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok su studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu upravo Mandića stavili u prvi plan u svojoj čestitki. Zbog čega je to tako i šta je dovelo do toga da Mandić postane jedan od simbola borbe protiv aktuelnog režima? Paradoksalno, sve je počelo idilično. Ili je tako bar trebalo da bude. #related-news_0 Kada je u junu 2021. godine objavljeno da će